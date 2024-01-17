Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

С января компании начали сдавать отчет ЕФС-1 по новой форме. Бланк утвержден приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Правила сдачи отчета при переименовании компании с 2024 года изменились.
В графе 3 подраздела 1.1 укажите — «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ», а также проставьте укажите старый и новый регистрационные номера страхователя в СФР. Если номер остался без изменений, впишите текущий номер дважды.
В графе 2 укажите дату, с которой действует новое название компании.
В графе 5 укажите, что ООО «Ромашка» с 18 января 2024 года переименовано в ООО «Лютик».
В качестве основания укажите реквизиты документов, которые подтверждают смену названия или перевод.
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