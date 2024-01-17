Стикерпаки «Клерка» установили уже 170 раз! Придумайте идею для новой картинки

Наши стикерпаки появились всего неделю назад, но их установили уже 170 раз! А наши дизайнеры уже рисуют новые картинки и ждут от вас идей.

На прошлой неделе мы создали в ТГ-канале нового персонажа — нашу красную скрепку. Ей можно заменять эмоции и фразы. Скрепка живет в ТГ-канале, но его можно забрать в другие мессенджеры.

Пользователи уже подкинули нам пару идей для новых картинок в Трибуне, а дизайнеры их воплотили в жизнь. Вот, что у нас получилось.

Было/стало

Добавили их в набор. Стикерпаки созданы специально для вас! Отличный способ поднять настроение себе и коллегам! Скачать их можно абсолютно бесплатно👇

Скачать стикерпаки

Ждем от вас новых идей и предложений! Придумайте веселый стикерпак и забирайте подарок! За лучшую идею мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум!