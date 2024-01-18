❗ Наследник не должен платить НДФЛ за долю в ООО умершего родственника

Если отец-собственник бизнеса умер, его сын при получении от компании действительной стоимости доли своего отца не должен платить НДФЛ, потому что за наследство налог не платят.

Об этом сообщает ФНС в письме от 28.12.2023 № ЗГ-3-11/17478.

Доходы в виде действительной стоимости доли, полученные наследником участника организации, подавшего заявление о выходе из ООО, освобождаются от НДФЛ, в случае если они входят в состав наследуемого имущества.

Основание для освобождения от НДФЛ – пункт 18 статьи 217 НК.

Этот вывод ФНС основан на судебной практике, а в частности – решении коллегии по административным делам Верховного Суда от 27.10.2021 № 46-КАД21-1-Кб.

Сын унаследовал долю отца в ООО. Принимать в участники его не стали и выплатили ему действительную стоимость доли. Данные по форме 2-НДФЛ с доходом по коду 1542 передали в ИФНС.

Самарские налоговики потребовали у наследника НДФЛ в сумме более 8 млн рублей. Суды этот человек проиграл, но Верховный суд встал на его сторону.

Теперь, как следует из вышеназванного письма, ФНС учитывает эту позицию.