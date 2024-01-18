Молодым специалистам предложили увеличить размер налогового вычета до 500 тысяч рублей

Чтобы привлечь молодых врачей и учителей на работу, депутаты хотят предоставлять сотрудникам до 35 лет увеличенные налоговые вычеты по НДФЛ.

Депутаты хотят, чтобы сотрудники до 35 лет из сферы культуры, образования и здравоохранения получали налоговый вычет по НФДЛ в увеличенном до 500 тыс. рублей размере. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на будущий законопроект.

Главная причина сложившейся ситуации — низкая зарплата и несправедливая система оплаты труда. Для решения проблемы государство должно ввести дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов на работу в регионы, — сказано в документах к законопроекту.

Сейчас в школах не хватает больше 250 тыс. учителей, 26,5 тыс. врачей и 58 тыс. среднего медперсонала.

Право устанавливать повышенный налоговый вычет передадут регионам.

Сейчас документ проходит согласование в правительстве.