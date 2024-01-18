Молодым специалистам предложили увеличить размер налогового вычета до 500 тысяч рублей

Депутаты хотят, чтобы сотрудники до 35 лет из сферы культуры, образования и здравоохранения получали налоговый вычет по НФДЛ в увеличенном до 500 тыс. рублей размере. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на будущий законопроект.
Главная причина сложившейся ситуации — низкая зарплата и несправедливая система оплаты труда. Для решения проблемы государство должно ввести дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов на работу в регионы, — сказано в документах к законопроекту.
Сейчас в школах не хватает больше 250 тыс. учителей, 26,5 тыс. врачей и 58 тыс. среднего медперсонала.
Право устанавливать повышенный налоговый вычет передадут регионам.
Сейчас документ проходит согласование в правительстве.
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