80 тысяч предпринимателей подписали документы в приложении «Госключ»

Подписать документы для открытия бизнеса можно удаленно с помощью приложения «Госключ». Для этого нужны биометрические данные и подтвержденный профиль на Госуслугах.

В 2023 году больше 80 тыс. пользователей сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» подписали документы для открытия юридических лиц и ИП в мобильном приложении «Госключ». Об этом сказано на сайте ФНС.

Теперь, чтобы онлайн подписывать документы не обязательно иметь загранпаспорт нового образца. Достаточно подтвержденной учетной записи на Госуслугах и биометрии в ЕБС (Единой биометрической системе).

Зарегистрировать биометрические данные в ЕБС может любой житель страны старше 18 лет. Для этого понадобится выбрать один из банков-партнеров, предъявить паспорт и СНИЛС. Сотрудники подтвердят профиль на Госуслугах, сделают фотографию и запишут образец голоса.

Чтобы получить услугу, не обязательно быть клиентом выбранного банка.