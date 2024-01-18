Реклама на телевидении подорожает на 40%

Из-за высокого спроса на телевизионный инвентарь со стороны рекламодателей вырастет стоимость размещения рекламы на ТВ.

В конце 2023 года Национальный рекламный альянс (НРА) на 40% поднял стоимость размещения рекламы на федеральных телеканалах. Новый прайс будет действовать в течение 2024 года. Об этом пишут «Ведомости».

Цены вырастут из-за высокого спроса на ТВ-инвентарь со стороны российских рекламодателей.

В августе 2023 года ТВ-инвентарь на 2024 год был распродан на 70-75%. Тогда как в 2021-2022 годы его загруженность на следующий год не превышала 40%.

НРА меняет базовые цены на рекламу раз в год осенью. В октябре 2023 года стоимость рекламы на 2024 год увеличили на 22-42%.

По итогам 2023 года рынок телевизионной рекламы может вырасти на 17-20%, до 204,4 млрд рублей. Весь рекламный рынок увеличится на 23-25% и достигнет 702 млрд рублей.