Совет Федерации пересмотрит правила выдачи кредитов

Банки теперь будут уточнять у клиентов, зачем им нужен кредит и из каких источников они планируют оплачивать свои обязательства.

В Совфеде подготовили законопроект, по которому кредиторы будут обязаны узнавать у клиентов цели получения потребительских кредитов и источники исполнения обязательств по ним. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) кредитор обязан выяснить цели получения заемщиком кредита; планируемые источники исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита, возможные риски заемщика, — сказано в тексте документа.

Также кредитным организациям придется удостовериться в том, что заемщик получает кредит добровольно и не находится под влиянием обмана, насилия или угрозы. Для этого будет применяться аудиофиксация разговора сотрудников банка с клиентами при оформлении кредитного договора.

Если кредитор не будет соблюдать обязательные условия, то клиент может не возвращать заемные средства банку.

Артем Шейкин считает, что сейчас законодательство не может эффективно защитить людей от недобросовестных действий кредитных организаций, навязывания услуг и мошенничества.