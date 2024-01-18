Малый и средний бизнес получил льготные кредиты на 1,5 трлн рублей

Объем поддержки предпринимателей по программам льготного лизинга вырос на 73%, до 2,3 млрд рублей.

В 2023 году льготные кредиты получили около 100 представителей МСП. Они привлекли больше 1,5 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

По программе поддержки малого бизнеса «1764» в 2023 заключено 27 100 кредитных договоров на 638,5 млрд рублей. По «ПСК» выдали 5,3 тыс. кредитов на 199 млрд рублей.

Комбинированная программа льготного кредитования привлекла 817 проектов на общую сумму 92,8 млрд рублей.

16 200 кредитных договоров на 247 млрд рублей было заключено с «зонтичным» поручительством. Малые предприятия взяли 27 400 микрозаймов объемом 54,04 млрд рублей.

Компании, у которых не было достаточного залогового обеспечения, смогли оформить 25,6 тыс. кредитных договоров на общую сумму 421,1 млрд рублей.

На 73% выросла популярность льготного лизинга. Объем поддержки составил 2,3 млрд рублей.

С начала 2022 года грантовую поддержку получили 8,4 тыс. молодых и социальных предпринимателей. Бизнесу предоставили субсидии на 3,6 млрд рублей.