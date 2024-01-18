📎Стикерпак добавили на «Клерк». Заменяйте эмоции скрепками

Стикерпаки со скрепкой теперь можно использовать в комментариях на «Клерке». Заменяйте нашими наклейками «эмоции» или фразы!

В комментариях «Клерка» добавили стикерпаки. Новый персонаж — красная скрепка живет теперь не только в ТГ-канале, но и на нашем сайте.

Мы решили, что клеркам не хватает своих «внутренних» шуточек и начали делать первые стикеры с локальным бухгалтерским юмором. С помощью скрепыча вы сделайте общение в комментариях и в чатах ТГ-каналов ярче. Чтобы добавить стикерпак откройте окно комментария, нажмите на «эмоджи». Справа будет вкладка «стикеры».

Наши стикерпаки

В стикерах наши дизайнеры обыграли известные мемы, но с бухгалтерским уклоном. Отправьте забавную скрепку, разбавьте напряженную рабочую атмосферу🔥