Госдума определит очередность уплаты налогов в делах о банкротстве

Платежи по налогам и страховым взносам включили в состав требований кредиторов второй очереди.

В Госдуму внесли законопроект, который определяет очередь уплаты налогов в делах о банкротстве.

В постановлении Конституционного суда от 31 мая 2023 г. № 28-П сказано, что в законе точно не определена очередность уплаты банкротами налога на прибыль.

Суды не включали это требование в реестр кредиторов и относили его к пятой очереди. Однако такой подход не учитывает, что при продаже имущества у должника появляются налоги.

Законопроектом предусматривается погашение текущих и реестровых платежей по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов в рамках единого тарифа страховых взносов в составе требований кредиторов второй очереди после полной выплаты требований кредиторов второй очереди по заработной плате до начала выплат по требованиям кредиторов третьей очереди, — сказано в пояснительной записке.

Если в деле о банкротстве будут требования реестровых кредиторов первой и второй очереди, то введут «механизм замещения».

По нему выплата задолженности будет производиться за счет средств на уплату текущих требований по налогу на прибыль от реализации конкурсной массы с исключением указанных обязательных платежей и с включением их в первую или вторую очередь реестра требований кредиторов.

До тех пор, пока поправки не примут, должник будет платить налог на прибыль в третью очередь. Согласно постановлению КС.