Новости для бухгалтера
Банкротство

Госдума определит очередность уплаты налогов в делах о банкротстве

Платежи по налогам и страховым взносам включили в состав требований кредиторов второй очереди.
10 2

В Госдуму внесли законопроект, который определяет очередь уплаты налогов в делах о банкротстве.

В постановлении Конституционного суда от 31 мая 2023 г. № 28-П сказано, что в законе точно не определена очередность уплаты банкротами налога на прибыль.

Суды не включали это требование в реестр кредиторов и относили его к пятой очереди. Однако такой подход не учитывает, что при продаже имущества у должника появляются налоги.

Законопроектом предусматривается погашение текущих и реестровых платежей по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов в рамках единого тарифа страховых взносов в составе требований кредиторов второй очереди после полной выплаты требований кредиторов второй очереди по заработной плате до начала выплат по требованиям кредиторов третьей очереди, — сказано в пояснительной записке.

Если в деле о банкротстве будут требования реестровых кредиторов первой и второй очереди, то введут «механизм замещения».

По нему выплата задолженности будет производиться за счет средств на уплату текущих требований по налогу на прибыль от реализации конкурсной массы с исключением указанных обязательных платежей и с включением их в первую или вторую очередь реестра требований кредиторов.

До тех пор, пока поправки не примут, должник будет платить налог на прибыль в третью очередь. Согласно постановлению КС.

Начать дискуссию

Банкротство

Госдума определит очередность уплаты налогов в делах о банкротстве

Платежи по налогам и страховым взносам включили в состав требований кредиторов второй очереди.

10
Бесплатно с Прием на работу

ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения

Новая ЕФС-1 при приеме работника предусматривает заполнение сведений о длительности трудового договора, работе на удаленке и с неполным рабочим временем. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 при приеме сотрудника с 01.01.2024. Образец заполнения.

ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения
50
Субсидии для бизнеса

Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году

В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
15,5 тыс.
Налог на сверхприбыль

Компания, у которой не было продаж в 2018-2019 годах, не платит налог на сверхприбыль

Организации, у которых за 2018 и 2019 годы отсутствовали доходы от реализации, определяемые в соответствии с положениями статьи 249 НК РФ не признаются плательщиками налога на сверхприбыль.

21
IT-компании

До 6 февраля нужно успеть подать заявку на IT-отсрочку от службы

Заявки принимаются на портале Госуслуги с 22 января по 6 февраля. IT-специалисты из аккредитованных компаний получат отсрочку от весеннего призыва.

37
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оплатить декретный больничный лист совместителю через 1С?

Коллеги, не можем совместителю оплатить декретный больничный лист. При ответе на запрос через 1С выставляет выбор выплаты по одному страхователю, чтобы мы ни делали. ФСС соответственно блокирует такое при получении. Звоним в ФСС, ответ, что поток звонков ничем помочь не могут.

17
Бесплатно с УСН

Что ИП делать со взносами за себя и сотрудников, чтобы уменьшить налог на УСН за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие новые правила применяются при уменьшении налогов по УСН 6% и ПСН на страховые взносы ИП с 1 января 2023 года и как их применять.

Что ИП делать со взносами за себя и сотрудников, чтобы уменьшить налог на УСН за 2023 год. Мини-курс
43

Записи вебинаров

716
Новые видео от экспертов каждый день
Трудовые отношения

Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.

86
Порядок применения онлайн-касс

Какие штрафы угрожают владельцам онлайн-касс в 2024 году

Онлайн-касса — это многофункциональный инструмент налоговой службы, который используется не только для контроля за доходами бизнеса. Чтобы предприниматели не забывали его и правильно использовали, разработано большое количество требований и штрафов за их нарушение. Какие санкции уже действуют, а что добавили с 2024 года, расскажем в этом материале.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
14
Саморазвитие

Синдром незавершенных дел: как научиться доводить дела до конца

Усидчивость и добросовестность при выполнении серьезных задач присущи далеко не каждому. И на это не всегда влияют внешние обстоятельства. Порой человеку по своему темпераменту очень трудно сосредоточиться на чем-то конкретном, когда вокруг так много всего интересного! Зачем делать одно, если можно попробовать все? Однако неважно, кто вы — холерик-экспериментатор или экстраверт-авантюрист. Дисциплина и грамотное планирование помогут избежать любого хаоса в делах. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
51
Социальный вычет

Чтобы муж получил соцвычет по НДФЛ на лечение жены, справка из клиники должна быть на имя мужа

Социальный налоговый вычет по НДФЛ можно получить, в том числе, по расходам на лечение супруга. Но для этого нужен документ, подтверждающий оплату.

57
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес получил льготные кредиты на 1,5 трлн рублей

Объем поддержки предпринимателей по программам льготного лизинга вырос на 73%, до 2,3 млрд рублей.

32
Блокировка счетов

С заблокированных счетов можно оплатить госпошлину и налоговые штрафы

Если банковские счета были заблокированы, то с них по-прежнему можно оплачивать пошлины, пени и штрафы.

48
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли игнорировать вызовы на зарплатные комиссии?

Здравствуйте, подскажите, имеет ли право администрация района вызывать руководителя на заседание комиссии по вопросу зарплаты ниже отраслевой. Вызывают уже не первый раз. Письменные ответы не принимают. Можно ли не ходить?

30
НДФЛ

Расчет доначисленного НДФЛ по ставке 15% можно посмотреть в личном кабинете

За 2022 и 2023 годы налоговые агенты считали НДФЛ 15% в разрезе налоговых баз. Потом ФНС все пересчитывает и присылает налоговое уведомление на доплату.

64
Маркетплейсы

Селлеры заплатят налог с компенсации за сгоревший на складе Wildberries товар

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Убытки составили 17 млрд рублей. Продавцы получат компенсацию, с которой надо заплатить налог.

171
Потребительское кредитование

Совет Федерации пересмотрит правила выдачи кредитов

Банки теперь будут уточнять у клиентов, зачем им нужен кредит и из каких источников они планируют оплачивать свои обязательства.

82
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
980
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Право

Акт выполненных работ: образец и правила заполнения

Рассказали, когда и как составить акт выполненных работ. Подсветили особенности его использования при налогообложении и в судебных спорах.

Акт выполненных работ: образец и правила заполнения
139
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с налогами для сотрудника, работающего заграницей?

Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше действовать. Узнала, что в организации есть сотрудница, которая работает удаленно с декабря 2020 в другой стране. Живет практически там. Не приезжает.

3
54