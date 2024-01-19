💥 ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год

Об этом сообщает ФНС в письме от 16.01.2024 № БС-4-11/308@.
Дело в том, что по статье 230 НК в составе 6-НДФЛ надо сдавать справки, где должен быть исчисленный и удержанный налог. Про перечисленный речь не идет.
Таким образом, поле «Сумма налога перечисленная» раздела 2 справки можно не заполнять.
Кроме того, налоговые агенты также вправе не заполнять поле «Сумма налога перечисленная» раздела 5 справки, которую выдают работникам (КНД 1175018).
А вы уже сдали годовой расчет 6-НДФЛ? Заполняли строку с уплатой налога? Голосуйте.
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