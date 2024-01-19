Новости для бухгалтера
Декларация по НДС

🎓Вебинар: НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 года. 23 января в 11:00 мск!

Узнайте последние изменения по НДС - 2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 4 квартал 2023 года.
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Подходит срок сдачи декларации по НДС за 4 квартал. А помимо этого, с 2024 года вступает в силу целый пакет изменений в НК в части НДС. Изменений немало: в порядке уплаты налога, составе необлагаемых операций, формировании налоговой базы. Разберемся с новостями законодательства, разъяснениями Минфина и судебными решениями по сложным и неоднозначным вопросам.

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

  • Что нужно учесть при подготовке декларации за 4 квартал: новости законодательства, разъяснения Минфина и судебные решения по сложным и неоднозначным вопросам.

  • Изменения в порядке определения места реализации товаров, работ, услуг.

  • Дата начисления НДС: типичные и особенные случаи.

  • Льготы и пониженные ставки НДС: изменения и условия применения.

  • Вычеты и восстановление НДС: важные требования и разъяснения Минфина.

  • Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.

Ждем вас на вебинаре 23 января в 11:00 мск!

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/ Клерк.ру
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Декларация по НДС

🎓Вебинар: НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 года. 23 января в 11:00 мск!

Узнайте последние изменения по НДС - 2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 4 квартал 2023 года.

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Иван Шестак
Управление финансами

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6-НДФЛ

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Логотип nlukina
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Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами

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Консоль.Про
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

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Учетная политика

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Эквайринг

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Инвестиции

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Свежие облигации: Совкомбанк Факторинг на размещении
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Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме

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