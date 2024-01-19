🎓Вебинар: НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 года. 23 января в 11:00 мск!

Узнайте последние изменения по НДС - 2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 4 квартал 2023 года.

Подходит срок сдачи декларации по НДС за 4 квартал. А помимо этого, с 2024 года вступает в силу целый пакет изменений в НК в части НДС. Изменений немало: в порядке уплаты налога, составе необлагаемых операций, формировании налоговой базы. Разберемся с новостями законодательства, разъяснениями Минфина и судебными решениями по сложным и неоднозначным вопросам.

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

Что нужно учесть при подготовке декларации за 4 квартал: новости законодательства, разъяснения Минфина и судебные решения по сложным и неоднозначным вопросам.

Изменения в порядке определения места реализации товаров, работ, услуг.

Дата начисления НДС: типичные и особенные случаи.

Льготы и пониженные ставки НДС: изменения и условия применения.

Вычеты и восстановление НДС: важные требования и разъяснения Минфина.

Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.

Ждем вас на вебинаре 23 января в 11:00 мск!