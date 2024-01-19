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В конце 2023 года вторичное жилье подорожало на 8%

Квартиры на вторичном рынке Москвы подешевели на 3%, поскольку уменьшилась средняя площадь продаваемых объектов до 54 квадратных метров.
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За четвертый квартал 2023 года стоимость недвижимости на вторичном рынке выросла на 8% за объект и на 5% за квадратный метр. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

В Москве «вторичка» наоборот стала дешевле на 3% из-за того, что средняя площадь продаваемых объектов уменьшилась с 57 до 54 кв. м. Стоимость жилья на вторичном рынке не изменилась в Воронеже и в Севастополе.

В пересчете на квадратные метры самая высокая средняя цена на «вторичку» в Москве (306 тыс. рублей), в Сочи (244 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (188 тыс. рублей) и в Севастополе (156 тыс. рублей).

Дешевле всего «квадрат» жилья на вторичном рынке стоит в Брянске (72 тыс. рублей), в Ульяновске (74 тыс. рублей) и в Ижевске (77 тыс. рублей).

По итогам четвертого квартала мы видим ситуацию, которую предсказывали три месяца назад: повышение цен и ставок на ипотеку оказало достаточное давление на рынок, чтобы спрос на жилье в старом фонде замер на уровне показателей третьего квартала, — сказал глава направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Спрос на покупку «вторичек» вырос на 14% в Нижнем Новгороде, на 9% — в Ульяновске, на 7% — в Туле, Томске и Волгограде, на 6% — в Москве, Тюмени и еще в восьми городах.

По сравнению с концом 2023 года, сейчас число доступных для покупки объектов недвижимости сократилось на 11%.

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