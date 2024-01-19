Что бухгалтеру нужно сдать до 22 января

Традиционный срок сдачи отчетов – 25 число, но некоторых отчеты надо сдавать раньше, потому что срок в НК по ним остался прежним. Не забудьте.

В частности, до 22 января (потому что 20-е число – выходной), надо сдать единую упрощенную декларацию.

Эту декларацию сдают компании на ОСНО без деятельности, у которых нет движений по счету и кассе.

Кстати, в НК хотят внести поправки, по которым сдать этот нулевой отчет ежеквартально не нужно. Сдать декларацию надо будет один раз, когда компания стала «нулевой». Потом уже нулевые фирмы не будут ежеквартально сдавать ЕУД.

Также до 22 января надо сдать журнал учета счетов-фактур. Его сдают компании и ИП, которые сами не являются плательщиками НДС, но выставляют счета-фактуры при агентской схеме.

Плательщики НДС включают журналы в свою декларацию по НДС, срок сдачи которой – 25 января. Бизнес на УСН декларацию не сдает, поэтому обязан сдать журнал в виде отдельного документа (до 22.01.2024).

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур, мы рассказывали в мини-курсе.