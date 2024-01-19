Новости для бухгалтера
Обзор судебной практики

Верховный суд запретил использование феминитивов

Феминитивы отнесли к признакам «движения ЛГБТ», которое с 30 ноября 2023 года считается экстремистским.
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Употребление феминитивов теперь относится к признакам «движения ЛГБТ». Об этом пишет издание «Свободные новости», которое опубликовало текст решения Верховного суда о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским.

На фотографиях решения ВС перечислены признаки, которые объединяют участников движения. Среди них есть «использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня».

В документе указано, что движение пропагандирует идеологию «разрушения традиционных ценностей семьи». Несмотря на то, что движение в РФ не зарегистрировано, оно получило распространение на территории 60 регионов страны.

Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения, — сказано в решении суда.

17 ноября 2023 года Минюст подал в Верховный суд иск о признании ЛГБТ-движения экстремистским. Решение по делу было принято 30 ноября в закрытом заседании.

Комментарии

20
  • Старый ворчун

    Т.е. за слово "учительница" будут сажать?

    Или только за "руководит****цу?

    • понаехавший Тут

      Так еще и за "уборщиц" и "продавщиц" всю страну пересажать могут ...

    • indiebeer
      Руководитель

      Не поверите, но "эти" всерьез пишут "учителка", вместо учительница. Так что правильно, что запретили

      • Ирина

        В данном случае мы имеем дело с неграмотностью. Надо отправить в школу и познакомить с орфографическим словарём.

  • Ирина

    Депутат...ша - это звучит не гордо!

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