Верховный суд запретил использование феминитивов

Употребление феминитивов теперь относится к признакам «движения ЛГБТ». Об этом пишет издание «Свободные новости», которое опубликовало текст решения Верховного суда о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским.
На фотографиях решения ВС перечислены признаки, которые объединяют участников движения. Среди них есть «использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня».
В документе указано, что движение пропагандирует идеологию «разрушения традиционных ценностей семьи». Несмотря на то, что движение в РФ не зарегистрировано, оно получило распространение на территории 60 регионов страны.
Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения, — сказано в решении суда.
17 ноября 2023 года Минюст подал в Верховный суд иск о признании ЛГБТ-движения экстремистским. Решение по делу было принято 30 ноября в закрытом заседании.
Комментарии20
Т.е. за слово "учительница" будут сажать?
Или только за "руководит****цу?
Так еще и за "уборщиц" и "продавщиц" всю страну пересажать могут ...
Не поверите, но "эти" всерьез пишут "учителка", вместо учительница. Так что правильно, что запретили
Кто эти, дети?
"эти" - это те, кто пишет "авторка", "режиссерка" и которых запретил Верховный суд
Запретить придурков (умственноотсталых) невозможно.
чем преступная "режиссёрка" страшнее "санитарки"?
В данном случае мы имеем дело с неграмотностью. Надо отправить в школу и познакомить с орфографическим словарём.
А "учителку" как раз не запретили.
Депутат...ша - это звучит не гордо!
Маразм крепчал, шиза косила наши ряды