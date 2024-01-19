Участники госзакупок отправили в ФАС почти 54 тысяч жалоб

Больше 13 тысяч участников госзакупок внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Большинство компаний расторгали контракты в одностороннем порядке.

В 2023 году Федеральная антимонопольная служба получила 53 955 жалоб от участников госзакупок, что на 14,3% больше, чем в 2022 году. Об этом сказано на сайте ФАС.

По существу рассмотрели 45 908 жалоб, из которых 42,5% были признаны обоснованными.

Снизилось количество плановых и внеплановых проверок. Это связано в том числе с внедрением риск-ориентированного подхода при назначении плановых проверок, — говорится в сообщении.

За 2023 год ФАС рассмотрела больше 30 тыс. обращений о включении компаний в реестр недобросовестных поставщиков.

По результатам проверки одобрили 45% жалоб. Основная причина внесения участников госзакупок в реестр — одностороннее расторжение контракта.