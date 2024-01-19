В 2023 году открылось 3 тысячи социальных предприятий

Сейчас в стране работает около 11 тыс. социальных предпринимателей.

В 2023 году сектор социального предпринимательства увеличился почти на 3 тыс. организаций. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Всего в стране работает около 11 тыс. социальных предприятий.

С момента формирования первых реестров социальных предприятий в 2020 году число их участников выросло в 3,5 раза.

26,88% социальных компаний оказывают образовательные услуги, 23,24% работают в сфере здравоохранения, 17,4% — в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Популярность ведения социального бизнеса, в частности, можно объяснить систематичной поддержкой сектора. Для предпринимателей доступны финансовые инструменты – гранты, льготные микрозаймы, а также маркетинговая, образовательная, консультационная и другая поддержка, — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В конце 2023 года Владимир Путин принял закон, по которому статус социального предприятия может получить организация, которая берет на работу участников СВО.