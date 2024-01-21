С 21 января меняются правила расчета полной стоимости кредита

В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика. Также срок отказа от дополнительных услуг продлили с 14 до 30 дней.

Центробанк с 21 января 2024 года меняет правила расчета полной стоимости кредита. Теперь в ПСК будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит или изменит условия договора. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая в нее дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками (страховки, комиссии от продажи прочих услуг и так далее), — говорится в сообщении.

Изменения не повлияют на реальную стоимость кредита, но теперь заемщики будут видеть все скрытые комиссии в расчете ПСК. Это позволит клиентам объективно сравнивать и оценивать предложения банков.

Кроме того, банки обязаны информировать заемщиков о платных услугах, которые идут вместе с кредитом, а также сообщать о праве отказаться от них в течение 30 дней.

Раньше этот период «охлаждения» составлял 14 дней.