💥 Будут новые правила оплаты отгулов при увольнении: бухгалтеры добились справедливости

За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная и отгул. Бывает, что сотрудник выбирает отгул, но отгулять его на практике не получается. Потом человек увольняется и его отгулы просто «сгорают». Такого больше не будет.

Внесут поправки в статью 153 ТК. Проект опубликован на федеральном портале.

Если на день увольнения отгулы не использованы, то по выбору работника ему предоставляется: отгулы с последующим увольнением;

выплачивается в день увольнения разница между двойной и одинарной оплатой за работу в выходные.

То есть, сотрудник может либо отгулять свои отгулы и после этого уже уволиться, или взять за них оплату деньгами.

Норма заработает с 1 сентября 2024 года.

Причина для поправок – постановление Конституционного суда от 06.12.2023 № 56-П/2023.

Сотрудники бухгалтерии часто работали в выходные дни за отгулы. Но эти отгулы им никто не давал. А потом их уволили. Добиться через суд оплаты за неиспользованные отгулы им не удалось.

В итоге женщины дошли до Конституционного суда и добились справедливости.