💥 Будут новые правила оплаты отгулов при увольнении: бухгалтеры добились справедливости

Внесут поправки в статью 153 ТК. Проект опубликован на федеральном портале.
Если на день увольнения отгулы не использованы, то по выбору работника ему предоставляется:
отгулы с последующим увольнением;
выплачивается в день увольнения разница между двойной и одинарной оплатой за работу в выходные.
То есть, сотрудник может либо отгулять свои отгулы и после этого уже уволиться, или взять за них оплату деньгами.
Норма заработает с 1 сентября 2024 года.
Причина для поправок – постановление Конституционного суда от 06.12.2023 № 56-П/2023.
Сотрудники бухгалтерии часто работали в выходные дни за отгулы. Но эти отгулы им никто не давал. А потом их уволили. Добиться через суд оплаты за неиспользованные отгулы им не удалось.
В итоге женщины дошли до Конституционного суда и добились справедливости.
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