🙋 Бухгалтеры спорят о способах оформления авансовых счетов-фактур в 1С

На предоплату от клиента нужно сформировать счет-фактуру. Кто-то делает это в 1С из документа «Поступление на счет», кто-то – через регламентную операцию регистрации счетов-фактур в конце квартала, кто-то – закрытием месяца.

Спор разгорелся в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера». Мнения разделились.

Одни считают, что правильно формировать счета-фактуры из документа поступления на счет «день в день» и сразу передавать заказчикам.

Другие не поддерживают такой перфекционизм и идут по более легкому пути – формируют авансовые счета-фактуры скопом за нужный период (в основном – сразу за квартал).

Сторонники первого варианта иронично замечают, что бухгалтер должен работать каждый день, а не раз в квартал.

А как вы в 1С делаете счета-фактуры на аванс – поштучно из банковской выписки или скопом через регистрацию авансов?

Кстати, ранее мы проводили опрос, который показал, что большинство бухгалтеров (66%) оформляют авансовые счета-фактуры всегда при получении аванса, 20% – только если аванс не закрыт на конец квартала, 11% – если аванс не закрылся через 5 дней.