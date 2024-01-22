33% предпринимателей не ждут роста продаж после новогодних праздников

Потребительская активность после новогодних праздников снижается, поэтому показатель деловой активности малого и среднего бизнеса из сферы торговли снизился.

Роста продаж в 2024 году ждут только 20% предпринимателей, тогда как 33% негативно оценивают перспективы из-за снижения потребительской активности после новогодних праздников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ПСБ, «Опоры России» и НАФИ.

В декабре 2023 году индекс настроения малого и среднего бизнеса RSBI составил 54,3 пункта. С августа показатель колебался на уровне 54-55 пунктов. В сфере торговли показатель деловой активности снизился из-за ожидания спада продаж.

Представители малого и среднего бизнеса отметили высокий уровень доступности кредитов. Банки одобряют 15% новых заявок и заключают 16% договоров с теми, кто уже брал кредиты. Уровень отказов остается на историческом минимуме и составляет 7%.

Рост кредитной активности не спадает даже в период высокой ключевой ставки. Банки предлагают предпринимателям средства по субсидируемым государством программам кредитования.

Старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов считает, что МСП нужно пополнять оборотные средства для завершения расчетов с поставщиками, поэтому компании активно берут кредиты. Также бизнесмены старались быстрее закупить товары на 2024 год, чтобы избежать возможного роста цен.

Активнее всего привлекали заемные средства предприятия производственной сферы, т.к. для промышленности доступно больше льготных программ.

Малые и средние предприятия на 24% увеличили рост инвестиционной активности в декабре 2023 года. Планируют инвестировать в ближайшее время еще 29% опрошенных. Для этих целей 30% предпринимателей увеличат прием на работу новых сотрудников.