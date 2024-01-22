Уведомления на уменьшение налога по ПСН, поданные в конце декабря, еще не обработаны

В начале этого года у многих ИП возникла паника – на ЕНС образовалась задолженность по патенту, потому что налоговики не провели уменьшение на взносы по уведомлению. Но паниковать не надо. Скоро все встанет на свои места.

Об этом сообщает УФНС по Ульяновской области.

Для обработки заявлений на уменьшение сумм по ПСН законодательством предусмотрено 20 рабочих дней, предупреждают налоговики.

Уведомления, направленные предпринимателями во второй половине декабря 2023 года, находятся в процессе обработки, после которого в автоматическом режиме будет произведен перерасчет налоговых обязательств.

Это значит, что если ИП, подавший уведомление в конце декабря, видит в своем Личном кабинете недоимку по ПСН, то после обработки уведомления эта недоимка будет списана.

Ранее мы рассказывали, что ИП жалуются на игнор со стороны ФНС в ответ на отправленные уведомления на уменьшение патента.