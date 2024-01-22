Суд взыскал с певца Киркорова долги по налогам на 7,9 млн рублей

Певец Филипп Киркоров за 2022 год задолжал налоговикам почти 8 млн рублей. Также ему придется заплатить госпошлину в размере 24 тысяч рублей.

Мировой суд № 374 Таганского района г. Москвы решил взыскать с артиста Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам за 2022 год на 7,9 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

Задолженность Филиппа Киркорова по налогам и сборам за 2023 год составила 7 972 985 рублей. Средства будут перечислены в пользу ИФНС № 9 по г. Москве.

Также певцу придется заплатить государственную пошлину в бюджет Москвы в размере 24 032 рублей.