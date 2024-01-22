Суд взыскал с певца Киркорова долги по налогам на 7,9 млн рублей

Мировой суд № 374 Таганского района г. Москвы решил взыскать с артиста Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам за 2022 год на 7,9 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.
Задолженность Филиппа Киркорова по налогам и сборам за 2023 год составила 7 972 985 рублей. Средства будут перечислены в пользу ИФНС № 9 по г. Москве.
Также певцу придется заплатить государственную пошлину в бюджет Москвы в размере 24 032 рублей.
Комментарии5
Подумать страшно мне тепееерь,
Как смог зайти я не в ту двеееерь!..
Тут на днях ширнармассы, значительно более голые, чем большинство участников закрытой вечеринки, совершенно открыто себя при народе демонстрировали всем желающим, в т.ч. несовершеннолетним. Алло, ФНС!
Если хочешь платить - плати, если хочешь забыть - забудь, только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть