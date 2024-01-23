👈👉Бухгалтеры беспокоятся, как отразится на ЕНС налог на имущество по ЕНП-уведомлению и декларации

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Напомним, срок уплаты налога на имущество – 28.02.2023.
При этом до 25.02.2023 надо сдать:
декларацию на налог по среднегодовой стоимости;
уведомление по ЕНП на налог по кадастровой стоимости.
Код периода в уведомлении – 34/04, КБК – 18210602010021000110.
«Как учтется это все на ЕНС, если КБК и срок одинаковые?», – интересуются бухгалтеры.
Обычно данные из декларации замещают данные из уведомлений по аналогичному сроку. Но в данном случае они должны суммироваться. Потом, когда налоговики сформируют сообщения по кадастровому налогу, данные из сообщения должны заменить данные из уведомления.
То есть начисление должны быть сначала по уведомлению + декларация, а потом – по сообщению + декларация.
Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.
Кроме того, коллеги беспокоятся за авансы по налогу на имущество, которые были в уведомлениях с кодами 34/01, 34/02, 34/03.
У кого-то там был налог только по среднегодовой стоимости, у кого – среднегодовой и кадастровый. А в декларации будет только среднегодовой налог. Как будут стыковаться эти документы?
А каковы ваши прогнозы по поводу ситуации на ЕНС с имущественным налогом бизнеса?
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