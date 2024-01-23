👈👉Бухгалтеры беспокоятся, как отразится на ЕНС налог на имущество по ЕНП-уведомлению и декларации

Годовой налог на имущество частично начисляется по декларации – частично по уведомлению. Причем в обоих случаях и КБК и период – одинаковые. Как бы не было беды, переживают бухгалтеры.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, срок уплаты налога на имущество – 28.02.2023.

При этом до 25.02.2023 надо сдать:

декларацию на налог по среднегодовой стоимости;

уведомление по ЕНП на налог по кадастровой стоимости.

Код периода в уведомлении – 34/04, КБК – 18210602010021000110.

«Как учтется это все на ЕНС, если КБК и срок одинаковые?», – интересуются бухгалтеры.

Обычно данные из декларации замещают данные из уведомлений по аналогичному сроку. Но в данном случае они должны суммироваться. Потом, когда налоговики сформируют сообщения по кадастровому налогу, данные из сообщения должны заменить данные из уведомления.

То есть начисление должны быть сначала по уведомлению + декларация, а потом – по сообщению + декларация.

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

Кроме того, коллеги беспокоятся за авансы по налогу на имущество, которые были в уведомлениях с кодами 34/01, 34/02, 34/03.

У кого-то там был налог только по среднегодовой стоимости, у кого – среднегодовой и кадастровый. А в декларации будет только среднегодовой налог. Как будут стыковаться эти документы?

А каковы ваши прогнозы по поводу ситуации на ЕНС с имущественным налогом бизнеса?