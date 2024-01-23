Онлайн-сервисы будут уведомлять о списании платы по подпискам

Депутаты дорабатывают законопроект и планируют обязать онлайн-сервисы присылать клиентам информацию о дате списания средств по подпискам.

Госдума в марте хочет принять законопроект, который обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании платы. Об этом узнали «Известия».

Перед тем как списать деньги за подписку, интернет-сервисы будут присылать уведомления с датой списания, а также с информацией о том, как отменить подписку.

На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении. Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте, — сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Документ внесли в Госдуму 19 июня 2023 года, сейчас авторы дорабатывают законопроект с учетом предложений бизнес-сообщества и готовят его к первому чтению.

Активно участвуют в разработке представители Роспотребнадзора, Банка России, «Яндекса», Ozon, ассоциации «Интернет-видео», Медиа-коммуникационного союза и другие компании.

Урегулирование порядка реализации платных цифровых подписок позволит защитить права потребителей и не допустить скрытых списаний денег, — сообщили в Центробанке.

Пользователи онлайн-сервисов тратят на оплату подписок в среднем по 200-400 рублей в месяц.