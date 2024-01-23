🎓Вебинар: Эффективные инструменты B2B маркетинга в 2024 году. 28 февраля в 11:00 мск!

Мы рассмотрим все инструменты эффективного продвижения: от контент-маркетинга до сервисов CDP и SERM.

Спикер вебинара — Евгения Пересадина, директор B2B направления «Клерка», ранее занимала должности коммерческого директора Adidas RUS, директора по рознице «Шатура» и директора по развитию в «Ситилинк».

На вебинаре разберем:

Контент-маркетинг: как привычный инструмент трансформируется в 2024 году?

Что даст более качественные лиды: блоги компаний, нативные статьи или SEO? О каких каналах вы еще не знаете, а они уже успешно работают?

Работа с CDP: как определиться с подрядчиком и стоит ли создавать на своей платформе. Оценка эффективности сервиса, конверсия.

Каналы работы с сегментами: старый-добрый e-mail, показы медийной рекламы по интересам, рубрикам и гео посетителей сайта.

Вебинары: когда экспертность приносит самые быстрые заявки. Как вебинары работают, а когда даже не стоит начинать?

SMM: работает ли еще? Почему от классических способов продвижения не отказаться даже в 2024 году?