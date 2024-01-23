Рассрочку от BNPL-сервисов могут отнести к кредитным продуктам

Сведения о рассрочке будут отражаться в Бюро кредитных историй, а само понятие BNPL могут сблизить с классическим кредитом.

Центробанк планирует представить законопроект о регулировании сервисов рассрочки, которые могут приравнять к классическим кредитам. Об этом узнали «Известия».

Если кредитная организация получает проценты за предоставление рассрочки, то такие услуги могут отнести к классическим кредитным. В остальных случаях ЦБ возьмет под контроль ситуацию с договорами. В них должны быть обозначены механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг.

Кроме того, информацию о рассрочке будут предоставлять в Бюро кредитных историй, чтобы эту задолженность можно было учитывать при расчете долговой нагрузки.

Сейчас в законодательстве нет понятия BNPL (buy now pay later — «купи сейчас, заплати потом»), не определен круг лиц, которые могут предоставлять подобные услуги, а также у BNPL-продуктов нет утвержденных характеристик.

Стоит отметить, что нелегальные кредиторы также в большинстве случаев стараются заключать с жертвами договоры, отличные от кредитных (договоров займа). Таким образом у потребителей возникает проблема с категорированием компаний. Этим могут воспользоваться и нелегальные кредиторы, назвав свои действия предоставлением «рассрочки BNPL», — сказал глава регионального блока проекта «За права заемщиков» ОНФ Галактион Кучава.

Эксперты ОНФ считают правильным сблизить законодательство о потребительском кредитовании с правилами, которые регулируют услуги рассрочки. Принцип «купи сейчас, заплати потом» соответствует любому кредитному продукту.