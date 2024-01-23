Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей

Компания Apple оплатила штраф в размере 1,2 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы.
В июле 2022 года ФАС признала, что Apple нарушила антимонопольное законодательство, поскольку заставляла российских разработчиков мобильных приложений использовать в их продуктах платежный инструмент компании.
Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты, — говорится в сообщении.
Apple требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои ресурсы и меняли функционал приложений таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.
ФАС провела расследование и оштрафовала компанию Apple на 1 177 988 700 рублей за нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.
Комментарии2
Так то все хорошо и правильно, но... А есть ли сейчас механизмы, позволяющие этот штраф с компании удержать? 😀
Хм, на сайте ФАС написано, что Apple оплатила штраф, т. е. факт уже уже свершён.