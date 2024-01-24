Дорогостоящее лечение можно оплатить с ИИС-3

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, в котором определены виды дорогостоящего лечения для оплаты с индивидуального инвестиционного счета нового типа (ИИС-3).

В список внесли 18 заболеваний, для лечения которых пациенты могут привлечь средства с ИИС-3. Например, хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза и других тяжелых болезней.

Недавно мы писали, что с 1 января 2024 года можно открыть долгосрочный инвестиционный счет нового типа.

Срок действия ИИС-3 зависит от года открытия. Если договор заключен в 2024-2026 годах, то счет будет существовать пять лет. Если в 2027 году — шесть лет, если в 2028 году – семь лет, в 2029 — восемь лет, в 2030 — девять лет.

Налоговые вычеты по ИИС-3 будут включать в себя возврат 13% от внесенной на счет суммы, а также освобождение от налога на доход от инвестиционной деятельности на сумму не больше 30 млн рублей.