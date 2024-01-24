Дорогостоящее лечение можно оплатить с ИИС-3

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, в котором определены виды дорогостоящего лечения для оплаты с индивидуального инвестиционного счета нового типа (ИИС-3).
В список внесли 18 заболеваний, для лечения которых пациенты могут привлечь средства с ИИС-3. Например, хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза и других тяжелых болезней.
Недавно мы писали, что с 1 января 2024 года можно открыть долгосрочный инвестиционный счет нового типа.
Срок действия ИИС-3 зависит от года открытия. Если договор заключен в 2024-2026 годах, то счет будет существовать пять лет. Если в 2027 году — шесть лет, если в 2028 году – семь лет, в 2029 — восемь лет, в 2030 — девять лет.
Налоговые вычеты по ИИС-3 будут включать в себя возврат 13% от внесенной на счет суммы, а также освобождение от налога на доход от инвестиционной деятельности на сумму не больше 30 млн рублей.
Комментарии1
Кто-то может пояснить, что значит «привлечь средства с ИИС на дорогостоящее лечение»? Частично вывести средства с ИИС без его полного закрытия нельзя…
Как это тогда «привлечь»? Как должен быть осуществлён перевод?