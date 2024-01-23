Все правительственные ведомства будут работать по системе электронного документооборота

Чтобы повысить дисциплину чиновников, аппарат правительства переведет все органы исполнительной власти на электронный документооборот. Его будут вести на портале «ГосЭДО».

27 федеральных служб и агентств до 1 марта 2024 года должны перейти на систему электронного документооборота, а с 1 июля ЭДО будут применять все правительственные ведомства. Об этом пишет «Коммерсант».

С 2025 года все федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит правительство, подключатся к документообороту на портале «ГосЭДО».

Государственный контракт исполняет «Ростелеком» по техзаданию правительства. «ГосЭДО» условно делится на следующие системы:

«регистрирующие», функционал которых ограничен документооборотом и маршрутизацией;

«исполнительные», которые позволяют редактировать документы и контролировать работу над ними;

«министерские», которые будут установлены на защищенных компьютерах руководства правительства, чтобы чиновники могли выпускать распоряжения.

В 2020 году документооборот в правительстве был практически полностью «бумажным», его трансформация в единую цифровую систему началась с приходом Михаила Мишустина в Белый дом.

Только через правительство каждый год проходит около 2 млн документов, там принимается порядка 8 тыс. нормативно-правовых актов.

Сейчас 87% документов представлены в электронном виде. Аппарат правительства собирается запустить гибкие аналитические инструменты, чтобы повысить исполнительскую дисциплину и качество управленческих решений.