Все правительственные ведомства будут работать по системе электронного документооборота

27 федеральных служб и агентств до 1 марта 2024 года должны перейти на систему электронного документооборота, а с 1 июля ЭДО будут применять все правительственные ведомства. Об этом пишет «Коммерсант».
С 2025 года все федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит правительство, подключатся к документообороту на портале «ГосЭДО».
Государственный контракт исполняет «Ростелеком» по техзаданию правительства. «ГосЭДО» условно делится на следующие системы:
«регистрирующие», функционал которых ограничен документооборотом и маршрутизацией;
«исполнительные», которые позволяют редактировать документы и контролировать работу над ними;
«министерские», которые будут установлены на защищенных компьютерах руководства правительства, чтобы чиновники могли выпускать распоряжения.
В 2020 году документооборот в правительстве был практически полностью «бумажным», его трансформация в единую цифровую систему началась с приходом Михаила Мишустина в Белый дом.
Только через правительство каждый год проходит около 2 млн документов, там принимается порядка 8 тыс. нормативно-правовых актов.
Сейчас 87% документов представлены в электронном виде. Аппарат правительства собирается запустить гибкие аналитические инструменты, чтобы повысить исполнительскую дисциплину и качество управленческих решений.
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