В отелях разрешат регистрироваться через Госуслуги

Для заселения в гостиницу можно вместо паспорта показать электронные документы на Госуслугах, а также разрешат зарегистрироваться по загранпаспорту.

В апреле 2024 года правительство примет акт, который упростит регистрацию временного пребывания в гостиницах. Об этом сказано на сайте кабмина.

Гостям не понадобится предъявлять паспорт при заселении, если они покажут электронные документы в мобильном приложении Госуслуги.

Жители РФ смогут регистрироваться в отелях по загранпаспорту вне зависимости от места их постоянного проживания.

Также правительство утвердило «дорожную карту» по трансформации туристической деятельности. Она состоит из 15 пунктов, большая часть начнет работать уже в 2024 году.

Например, в законе будет закреплено понятие «горнолыжный комплекс», где будут перечислены объекты инфраструктуры — горнолыжные трассы, канатные дороги, системы создания искусственного снега, гостиницы, пункты общественного питания и проката инвентаря.

В КоАП внесут поправки, по которым экскурсоводов без аттестации будут штрафовать.