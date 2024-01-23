Инвесторы заявили о дефолте по пяти белорусским евробондам

Если Минфин Белоруссии не погасит обязательства по еврооблигациям, то инвесторы подадут иск в Лондонский международный третейский суд. Держатели евробондов не получают выплаты с 2022 года.

Владельцы белорусских еврооблигаций направили Минфину Белоруссии уведомление о дефолте. Об этом пишет «РБК».

Инвесторы сообщили о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Они владеют этими ценными бумагами на общую сумму 178 млн долларов, тогда как совокупный объем этих выпусков составляет около 3,25 млрд долларов.

Если Белоруссия не погасит свои обязательства, то российские инвесторы подадут иск о взыскании выплат по евробондам в Лондонский международный третейский суд (LCIA).

Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним, — сказано в уведомлении.

С 2022 года инвесторы перестали получать выплаты по еврооблигациям Белоруссии.

В конце 2023 года Минск определил новый механизм выплат: средства получат только держатели облигаций Belarus 2023, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 года.