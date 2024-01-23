Владельцем российского бизнеса «Яндекса» стало МКАО

Теперь МКАО, зарегистрированной в «русском офшоре» на острове Октябрьский, принадлежит 99,999% ООО «Яндекс».

Владельцем основного юридического лица «Яндекса» в России стала Международная компания акционерное общество «Яндекс». Об этом сказано в ЕГРЮЛ.

МКАО «Яндекс» зарегистрировали в декабре 2023 года в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

22 января 2024 года головная компания Yandex N.V. передала 99,999% ООО «Яндекс» во владение МКАО.

Материнской компанией группы продолжает оставаться Yandex N.V. Она является учредителем МКАО «Яндекс», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Кроме того, МКАО «Яндекс» стало владельцем 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ». Эти организации аффилированы с группой.