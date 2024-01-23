Госдума перенесла срок обязательного лицензирования дезинфекционных услуг

Компаниям, которые занимаются уничтожением насекомых, грызунов и проводят дезинфекцию, будет нужна лицензия с 1 марта 2025 года.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, в котором предлагается перенести сроки для получения лицензии компаниям по уничтожению насекомых, грызунов и проведению дезинфекции. Об этом пишет «ТАСС».

Вместо 1 сентября 2024 года лицензии станут обязательными с 1 марта 2025 года.

Предприниматели будут работать в условиях добровольного лицензирования с сентября 2024 года. С марта 2025 года лицензия станет обязательной. Нашей целью является совершенствование регулирования института лицензирования, он должен развиваться и иметь цельный характер, — сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Компаниям, которые занимаются дезинфекцией, нужно подать заявление на получение лицензии. Срок подачи документов перенесли на период с 1 сентября 2024 года по 1 января 2025 года.

Лицензирующий орган может провести выездную оценку деятельности предприятия на соответствие требованиям для получения допуска к работе.