Одиноких сотрудников с детьми до 16 лет будет нельзя уволить

Работодатели не смогут уволить сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который защитит одиноких родителей от увольнения. Об этом сказано на сайте Думы.

Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Работодатели должны защитить родителей, которые растят детей в одиночку. Запрет на увольнение таких родителей позволит улучшить финансовое положение неполной семьи.