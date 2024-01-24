Медклиники должны подключиться к обмену с ФНС, чтобы их клиенты могли оформить упрощенный соцвычет за 2024 год

Вместо комплекта документов (договор, чек, лицензия и т. д.) для получения соцвычета по НДФЛ в 2024 году понадобится только справка, но можно будет обойтись и без нее, если оформить вычет в упрощенном порядке.

Об этом сообщает ФНС в письме от 13.12.2023 № БС-4-11/15554@.

Речь идет о социальном вычете по расходам на лечение, обучение, фитнес, страхование.

При упрощенном порядке клиники, образовательные организации, фитнес-центры, страховые организации будут (при наличии у них такой технической возможности) передавать данные в ФНС. Клиенты этих организаций на основе этих данных смогут оформить вычет через личный кабинет (в 2025 году) или через работодателя (в 2024 году).

Изменения как по упрощенному порядку, так и по справкам, заменяющим собой набор документов, заработали с расходов, понесенных с 2024 года.

ФНС призывает поставщиков услуг (клиники, фитнес-центры и т. д.) активно подключиться к информационному обмену, чтобы больше налогоплательщиков смогли воспользоваться упрощенным способом получения вычета.

Добавим, что по расходам за 2023 год действуют старые правила – нужно сдать декларацию 3-НДФЛ. По лечению нужна справка старой формы, а по фитнесу, обучению и страхованию – справки не нужны.

По расходам 2024 года при обычном (не упрощенном способе) нужны будут новые справки.