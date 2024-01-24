Минпромторг узаконит продажу алкоголя на рынках

Чтобы поддержать рынки и ярмарки, Минпромторг хочет разрешить там продавать спиртные напитки. Магазинам и точкам общепита будет нужно получить специальную лицензию.

На стационарных рынках в общепите могут узаконить продажу алкоголя в бутылках и в розлив. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

У рынков и ярмарок будут новые правила работы. В 2023 году таких объектов стало в семь раз меньше. Если в 2006 году рынков было 5,6 тыс., то сейчас их всего 800.

Количество продолжит сокращаться вплоть до полного исчезновения, если не изменить регулирование на федеральном уровне, — сказали в Минпромторге.

Также ведомство предлагает снять полный запрет на продажу алкоголя на оптовых и розничных площадках. Магазинам и заведениям общественного питания будет нужно получить лицензию на торговлю спиртными напитками.

Новый подход позволит продавцам алкоголя не маскироваться под торговые ряды и откроет больше возможностей для развития предпринимательства.

Сейчас на рынках и ярмарках запрещена продажа алкоголя. Исключение сделали только для сельскохозяйственных производителей собственного вина или шампанского.

Считаем, что предлагаемая отмена такого запрета не имеет достаточного обоснования и не поддерживается, — сообщили в Минфине.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал, что сегодня не хватает магазинов с лицензиями на продажу алкоголя, особенно в сельской местности. Например, таких точек нет в 71 тыс. населенных пунктах.

В Минздраве считают, что продажа алкоголя на стационарных рынках увеличит доступность спиртного и приведет к росту его потребления, что опасно для жизни и здоровья.