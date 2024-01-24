На таможне нашли больше 1,3 тысяч тонн немаркированных товаров

Товары без маркировки будут автоматически заблокированы, их не получится «пробить» на кассе или ввезти в страну.

Минпромторг предложил ввести автоматическую блокировку нелегальных товаров, в том числе из ЕАЭС. Об этом пишет «Коммерсант».

За 2023 года на таможне выявили больше 1,3 тыс. тонн товаров без маркировки. Информационные системы с вероятностью выше 70% способны определить контрафакт.

Сейчас в обязательная маркировка затрагивает 17 товарных групп (лекарства, БАДы, вода, табак, обувь и т.д.). В 2023 году оборот парфюмерии без разрешительных документов сократился на 85%, воды — на 98%, обуви — на 62%. Табак с нарушением установленных цен стали продавать на 21% реже.

В 2023 году начали работать в экспериментальном режиме еще 11 систем прослеживаемости товаров. Запустили эксперимент по блокировке продаж просроченных и выведенных из оборота товаров. Их нельзя «пробить» на кассе.

С 15 января 2024 года начался эксперимент по маркировке косметики, бытовой химии, а также пива и слабоалкогольных напитков в банках.

Сейчас Минпромторг работает над тем, чтобы синхронизировать системы прослеживаемости товаров со странами ЕАЭС.