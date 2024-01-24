ФНС смягчит требования для подключения к налоговому мониторингу

Сейчас в налоговом мониторинге участвуют 569 предприятий. Для подключения к мониторингу у компании должна быть выручка не меньше 800 млн рублей, а сумма уплаченных налогов от 80 млн рублей. Критерии отменят для государственных и муниципальных учреждений.

В 2024 году к налоговому мониторингу подключились 569 компаний из 20 отраслей экономики. Появилось 128 новых участников, прирост составил больше 25%. Об этом сказано на сайте ФНС.

Положительную динамику связывают с тем, что с 2021 года снижаются требования к компаниям для подключения к налоговому мониторингу. Уменьшили суммовые критерии, теперь выручка и активы предприятия должны составлять не менее 800 млн рублей, а уплаченные налоги — не меньше 80 млн рублей.

С каждым годом все больше компаний отдают предпочтение расширенному информационному взаимодействию с налоговыми органами… Мы продолжаем развивать налоговый мониторинг, разрабатываем новые подходы к автоматизации контроля и созданию единого механизма истребования документов, что существенно снизит административные издержки компаний, — сказала начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Расширился список компаний, которые могут не соблюдать суммовые критерии. Это участники СЗПК и промышленных кластеров, компании особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также свободного порта Владивосток или Арктической зоны.

В планах ФНС отменить критерии для государственных и муниципальных учреждений.