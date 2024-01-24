Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

Классические переводы с получением наличных по фамилии сократились, сейчас на них приходится меньше 10% транзакций.

В 2023 году приезжие из дружественных стран начали пользоваться трансграничными переводами по номеру телефона или карты. Об этом пишут «Ведомости».

Доля моментальных трансграничных переводов в дружественных валютах выросла с 2% в январе 2023 года до 78% в декабре. При этом сократилась доля денежных переводов по банковским реквизитам с 73% до 5%.

Больше всего средств клиенты ВТБ перевели в Казахстан — 29 тыс. операций на 10,5 млрд рублей. В список популярных стран также вошли Таджикистан, Китай, Узбекистан и Киргизия.

Средний чек одного трансграничного перевода в 2023 году составил 11 тыс. рублей.

В банке «Тинькофф» число транзакций по номеру телефона или карты выросло с 26% в первом квартале 2023 до 70% в октябре.

МТС Банк заметил, что классические переводы с получением наличных по имени и фамилии составляют меньше 10%.