Инвесторы просят разрешить снимать половину средств с ИИС-3

Сейчас с сохранением налоговых льгот с ИИС-3 можно снять только деньги для оплаты лечения. Это хотят пересмотреть и разрешить раз в три года выводить половину накоплений на срок до 12 месяцев.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает разрешить владельцам индивидуальных инвестиционных счетов нового типа (ИИС-3) временно снимать половину средств. Об этом пишут «Известия».

Сейчас выводить активы с ИИС-3 можно только для оплаты дорогостоящего лечения. Если снять средства заранее, то инвесторы лишатся налоговых льгот.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что нужно разрешить снимать до половины средств с ИИС-3, причем выводить деньги на ограниченный срок — до 12 месяцев. Такой опцией будет можно пользоваться не чаще чем раз в три года.

Также инвесторы просят сохранить налоговые льготы при снятии средств с ИИС-3 для покупки недвижимости или оплаты образования детей.

Увеличение сроков ИИС-3 сильно ограничивает спрос со стороны многих потенциальных инвесторов, а опция временного изъятия средств может в какой-то мере стать для них стимулом, — сказал глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

С 1 января 2024 года можно открыть только долгосрочный инвестиционный счет нового типа, ИИС-1 и ИИС-2 больше открывать нельзя.

Налоговые вычеты по ИИС-3 будут включать в себя возврат 13% от внесенной на счет суммы, а также освобождение от налога на доход от инвестиционной деятельности на сумму не больше 30 млн рублей.

Недавно мы писали, что правительство определило список заболеваний, для лечения которых пациенты могут привлечь средства с ИИС-3.