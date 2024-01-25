💉 Медклиника учитывает доходы от анализов для налоговой льготы, даже если исследует их другая фирма

Если в медицинской клинике собирают анализы от клиентов и везут их в лабораторию, которая принадлежит другой медорганизации, такой доход идет в состав льготных для ставки налога на прибыль 0%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.12.2023 № 03-03-06/1/123463.

Если у компании есть лицензия на забор крови, то такие доходы она может включать в состав профильных, даже если делает анализы не сама, а перезаказывает в другой клинике, также имеющей лицензию на анализы.

Чтобы применять ставку 0%, доля профильных доходов клиники должна составлять 90%.

Комментарий главного редактора «Клерка» Ранее в состав таких доходов Минфин запрещал включать доходы от услуг, которые фактически выполняет другая организация (письмо от 08.04.2021 № 03-03-06/1/26139). Затем ФНС выпустила письмо от 24.03.2022 № СД-4-3/3580@, разрешающее включать такие доходы в состав профильных.

Аналогичные разъяснения Минфин также давал в письме от 26.07.2022 № 03-03-06/3/71832.