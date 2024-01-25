Как организации без зарплаты заполнить строку 102 декларации по УСН

В разделе 2.1.1 декларации по УСН есть строка 102, где надо указать признак налогоплательщика. Их два. Но у организации выбора нет.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер засомневалась, так как декларация – нулевая, ЕИО – ИП-управляющий и никакой зарплаты нет.

Признаки такие:

1 – налогоплательщик (организация или ИП), производящий выплаты и иные вознаграждения физлицам;

2 – ИП, не производящий выплаты и иные вознаграждения физлицам.

Организация в любом случае должна указывать там 1, даже если директору не начисляют зарплату и даже если вместо директора – ИП-управляющий.

Код 2 предназначен только для ИП, но не для ООО. Об этом сказано в порядке заполнения декларации.