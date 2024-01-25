Как организации без зарплаты заполнить строку 102 декларации по УСН

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Бухгалтер засомневалась, так как декларация – нулевая, ЕИО – ИП-управляющий и никакой зарплаты нет.
Признаки такие:
1 – налогоплательщик (организация или ИП), производящий выплаты и иные вознаграждения физлицам;
2 – ИП, не производящий выплаты и иные вознаграждения физлицам.
Организация в любом случае должна указывать там 1, даже если директору не начисляют зарплату и даже если вместо директора – ИП-управляющий.
Код 2 предназначен только для ИП, но не для ООО. Об этом сказано в порядке заполнения декларации.
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