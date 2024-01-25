Отчетность в СФР

Не забудьте сегодня сдать три зарплатных отчета. Или четыре

Сегодня истекает срок сдачи РСВ, раздела 2 ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и подраздела 1.2 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ).
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Сейчас действует новая форма РСВ в редакции приказа ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

До 25.01.2024 включительно надо сдать такие разделы этой формы:

  • подраздел 1.1 за декабрь – если были кадровые мероприятия (перевод и т. д.) в декабре;

  • подраздел 1.2 за 2023 год – если есть сотрудники с особенностями стажа (отпуск без содержания, по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет);

  • раздел 2 за 2023 год – сдают все организации и ИП-работодатели.

Кроме того, сегодня по зарплате надо отправить уведомление по ЕНП – на НДФЛ с 01.01.2024 по 22.01.2024.

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