Компании могут свериться с налоговиками по имуществу, чтобы не было расхождений по налогу

До этого времени организации могут обратиться в ИФНС по месту учета имущества для сверки сведений о принадлежащих им транспортных средствах и объектах недвижимости, сообщает ФНС.
При этом можно заявить:
налоговые льготы;
о прекращении налогообложения в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения;
о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства либо его розыском.
Организация ставится и снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и объектов недвижимости на основании сведений, которые подают регистрирующие органы:
ГИБДД;
Гостехнадзор;
ГИМС;
Росморречфлот;
Росавиация;
Минобороны;
Росреестр;
местные администрации.
Компания может бесплатно получить электронную выписку из ЕГРН об объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2023 году.
Если, компания считает, что сведения реестра в части их характеристик надо уточнить, надо направить обращение в ИФНС, а налоговики уже направят межведомственный запрос в соответствующий регистрирующий орган.
Читайте об этом также в письме ФНС от 28.11.2023 № БС-4-21/14912@.
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