Компании могут свериться с налоговиками по имуществу, чтобы не было расхождений по налогу

Во 2 квартале 2024 года налоговики проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2023 год. Потом юрлица получат сообщения о сумме налогов.

До этого времени организации могут обратиться в ИФНС по месту учета имущества для сверки сведений о принадлежащих им транспортных средствах и объектах недвижимости, сообщает ФНС.

При этом можно заявить: налоговые льготы;

о прекращении налогообложения в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения;

о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства либо его розыском.

Организация ставится и снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и объектов недвижимости на основании сведений, которые подают регистрирующие органы:

ГИБДД;

Гостехнадзор;

ГИМС;

Росморречфлот;

Росавиация;

Минобороны;

Росреестр;

местные администрации.

Компания может бесплатно получить электронную выписку из ЕГРН об объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2023 году.

Если, компания считает, что сведения реестра в части их характеристик надо уточнить, надо направить обращение в ИФНС, а налоговики уже направят межведомственный запрос в соответствующий регистрирующий орган.

Читайте об этом также в письме ФНС от 28.11.2023 № БС-4-21/14912@.