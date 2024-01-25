Госдума изменит налогообложение доходов от паевых инвестиционных фондов

Инвесторам не нужно платить дополнительный налог при выделении заблокированных паев в специальный закрытый фонд.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о снижении налоговой нагрузки для инвесторов, активы которых были выделены из заблокированных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в специальные закрытые фонды.

У инвесторов в составе ПИФ оказались активы, которые заблокированы со стороны недружественных государств. Владельцы не могут полноценно распоряжаться паями, а из-за выделения активов в отдельный ПИФ еще и вынуждены снова платить налоги без реального получения доходов.

Реализация положений законопроекта позволит защитить права и законные интересы более 3 миллионов пайщиков, владеющих инвестиционными паями заблокированных ПИФ, — сказано в пояснительной записке.

Законопроект вносит в Налоговый кодекс следующие изменения: