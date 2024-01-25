Госдума изменит налогообложение доходов от паевых инвестиционных фондов

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о снижении налоговой нагрузки для инвесторов, активы которых были выделены из заблокированных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в специальные закрытые фонды.
У инвесторов в составе ПИФ оказались активы, которые заблокированы со стороны недружественных государств. Владельцы не могут полноценно распоряжаться паями, а из-за выделения активов в отдельный ПИФ еще и вынуждены снова платить налоги без реального получения доходов.
Реализация положений законопроекта позволит защитить права и законные интересы более 3 миллионов пайщиков, владеющих инвестиционными паями заблокированных ПИФ, — сказано в пояснительной записке.
Законопроект вносит в Налоговый кодекс следующие изменения:
при выделении заблокированных активов в дополнительный ПИФ не будет возникать налогооблагаемый доход;
порядок распределения расходов налогоплательщиков на приобретение инвестиционных паев заблокированного ПИФ между паями дополнительного ПИФ и паями ПИФ, оставшегося после выделения заблокированных активов;
у владельцев паев ПИФ, тип которого изменен на закрытый, появится право переносить убытки от реализации (погашения) таких паев на будущее, а также возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами.
Начать дискуссию