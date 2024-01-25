СПБ Биржа передала правлению полномочия совета директоров

Торговая площадка отказалась от формирования совета директоров. Его функции будут переданы правлению.

19 января 2024 года акционеры СПБ Биржи одобрили передачу функций совета директоров правлению. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Недавно мы писали о планах СПБ Биржи ликвидировать совет директоров. В состав правления торговой площадки могут войти до пяти человек.

В ноябре 2023 года СПБ Биржа попала под санкции США. После чего генерального директора торговой площадки Романа Горюнова сменил Евгений Сердюков.