«Сбер» требует признать банкротом мужа блогера Блиновской

У ИП Алексея Блиновского есть просроченная задолженность по договору поручительства, поэтому Сбербанк предупредил предпринимателя о заявлении суд по делу о банкротстве.

Сбербанк собирается подать в суд заявление о банкротстве Алексея Блиновского — супруга блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка.

24 января 2024 года на сайте Федресурс появилась информация, что «Сбер» уведомляет ИП Блиновского Алексея Владимировича о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

В качестве основания для банкротства указано наличие просроченной задолженности по договору поручительства.

Недавно мы писали, что суд продлил арест имущества блогера Блиновской и ее родственников до 26 апреля 2024 года. Сама Елена Блиновская до этого момента будет находиться в СИЗО. Ей изменили меру пресечения из-за нарушений правил домашнего ареста.