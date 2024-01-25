Суд продлил арест имущества блогера Блиновской и ее родственников

Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство Главного следственного управления СК и продлил арест на имущество и денежные средства на счетах компаний, которые принадлежат Елене Блиновской, ее супругу, матери, отцу и брату. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.
Суд выдал запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии производить регистрационные действия с недвижимым имуществом, принадлежащим указанным лицам, — говорится в сообщении.
Физические и юридические лица не смогут распоряжаться имуществом и банковскими счетами до 26 апреля 2024 года включительно.
В августе 2023 года мы писали, что суд арестовал имущество блогера Елены Блиновской на 64 млрд рублей.
22 января 2024 года суд одобрил ходатайство обвинения и отправил Елену Блиновскую в СИЗО №6, где она будет содержаться до 26 апреля 2024 года.
Елену Блиновскую обвиняют в мошенничестве и в уклонении от уплаты налогов на сумму около 918 млн рублей.
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