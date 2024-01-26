Индивидуальный предприниматель

Число предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза

За четыре года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза, сообщило Минэкономразвития.
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Доля таких ИП в общей численности пока невысока — около 6%, но темпы прироста вдвое выше. Всего в возрасте до 35 лет в России зарегистрировано 1,13 млн действующих предпринимателей, следует из данных министерства на конец 2023 года, пишет РБК.

В России число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло с 2019 года по 2023 год на 65%: в 2019 году их насчитывалось 148 тыс., а по итогам 2023 года — 243,5 тыс. За прошлый год число таких ИП увеличилось на 20,6%, или на 41,5 тыс. Такие данные предоставило Минэкономразвития.

Прирост созданных молодежью ИП в прошлом году оказался вдвое выше, чем темпы роста общего количества индивидуальных предпринимателей. Как писал РБК, число действующих ИП в России выросло на 10%, или на 387 тыс., что стало рекордом с 2008 года. Это показали открытые данные ФНС, в которых градации по возрастам не представлено. Увеличение количества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в ФНС объяснили повышением активности бизнеса, в том числе регистрацией ИП на территориях ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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